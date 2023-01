Taranto, controlli della polizia nel fine settimana: 23enne denunciato per spaccio di droga, 3 segnalati

In particolare, i poliziotti, durante i servizi di pattugliamento, hanno notato quattro giovani che armeggiavano con fare sospetto vicino ad un’autovettura e hanno deciso di procedere ad un controllo. Di fronte all’inquietudine dimostrata dai tre, gli agenti hanno trovato indosso ad uno dei tre ragazzi 1 involucro contente circa 3 grammi di Ketamina, 10 involucri contenenti circa 4 grammi di MDMA, un contenitore cilindrico contenete circa 6 grammi di hashish, oltre ad una modica somma di denaro in banconote di piccolo taglio, presunto provento dell’illecita attività. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il giovane è stato denunciato mentre il materiale è stato posto sotto sequestro.





All’esito degli ulteriori controlli effettuati nel fine settimana, i poliziotti hanno segnalato all’Autorità competente tre giovani per il presunto possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, trovando loro indosso minime quantità di eroina e hashish. Inoltre, un soggetto è stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere, mentre sono almeno 7 le denunce per l’inosservanza dei provvedimenti del Daspo Urbano nei confronti di altrettanti soggetti trovati intenti a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e 4 le denunce nei confronti di soggetti destinatari del provvedimento di Divieto di far ritorno nel Comune di Taranto.

TARANTO - Controlli serrati della Squadra Volante nel capoluogo lo scorso fine settimana. Nell’ambito di posti di controllo effettuati sulle principali arterie stradali di accesso alla città e fuori dei locali pubblici di maggiore affluenza giovanile, la Squadra Volante ha denunciato un 23enne perché presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacente, mentre tre giovani sono stati segnalati all’Autorità competente per uso personale.