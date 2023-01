Taranto, magistratura in lutto: l'ex procuratore Franco Sebastio si è spento a 80 anni

TARANTO - Si è spento all'età di 80 anni Franco Sebastio, ex procuratore di Taranto e simbolo della lotta all'inquinamento industriale, che avviò l'inchiesta sull'Ilva gestita dai Riva denominata 'Ambiente svenduto'. Nel 2017 si era candidato sindaco per un lista civica ed è stato poi nominato dal sindaco Rinaldo Melucci assessore alla cultura e alla legalità. Il magistrato era ricoverato all'ospedale Moscati da domenica sera, dove è morto poche ore fa.Oltre alle numerose indagini sull'inquinamento, ha svolto una delle prime indagini sul mobbing in relazione al trasferimento di operai del Siderurgico "indesiderati" presso la palazzina Laf e si è occupato anche del caso dell'omicidio dell'avetranese Sarah Scazzi.Non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte del mondo istituzionale e politico. “L'ex Procuratore Franco Sebastio ha condotto grandi battaglie di civiltà per Taranto e non solo. Da pretore istruì processi a tutela dell'ambiente e della salute quando ancora i reati di questo tipo non erano codificati in maniera netta e chiara. Lasciò la Procura ionica negli stessi giorni in cui si celebravano le prime udienze di Ambiente svenduto, una sua creatura; la sua eredità dopo 40 anni di servizio in magistratura". Così il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD)."Da luglio del 2012 - prosegue - sono trascorsi oltre 10 anni e le questioni denunciate da Ambiente svenduto sono, ancora oggi, in molti casi irrisolte. Sciogliere i nodi del conflitto tra salute e lavoro di cui Taranto è il paradigma, non compete ai magistrati. Lo ripeteva sovente Sebastio ricordando che la magistratura interviene quando intravede ipotesi di reato, ma nulla può in termini di prevenzione degli stessi"."Franco Sebastio - secondo Di Gregorio - lascia una traccia importante nella nostra comunità. Su quel solco dobbiamo proseguire l'attività di amministratori pubblici ricordando come spesso faceva l'ex Procuratore di Taranto che la salute è un diritto universale e incomprimibile la cui difesa è assolutamente prioritaria. Mi unisco al dolore per la scomparsa di Franco e rivolgo le mie più sincere condoglianze alla famiglia ed ai suoi cari”."La notizia del decesso di Franco Sebastio ci addolora profondamente. L’ex Procuratore della Repubblica di Taranto è stato e sarà sempre un simbolo di giustizia e legalità per questa comunità. Indelebile resterà il suo instancabile impegno per questa città e per il bene dei tarantini. Oggi Taranto piange un magistrato che non si è mai rassegnato a considerare i tarantini figli di un Dio minore sacrificati sull’altare della produzione industriale siderurgica nazionale. A lui dobbiamo molto e nel suo ricordo continueremo a portare avanti le sacrosante battaglie in difesa dei diritti di Taranto e dei tarantini". Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.