Taranto, servizio impianti termici: questionario della Provincia

TARANTO - L'Ente Provincia di Taranto ha pubblicato sul proprio sito istituzionale online www.provincia.taranto.it un questionario rivolto a tutti gli utenti del Servizio Impianti Termici. Il sondaggio ha un duplice obiettivo: acquisire il grado di soddisfazione di coloro che nel corso dell'anno appena trascorso hanno fatto riferimento all'ufficio per trovare una soluzione ai propri problemi e puntare a capire quali eventuali modifiche migliorative possono essere apportate al servizio.Precisato che si potrà partecipare all'indagine sino al 15 gennaio e che le risposte saranno trattate in forma anonima, il questionario propone domande con cui vengono chieste alcune informazioni fra cui la frequenza ed il mezzo con i quali si contatta l'ufficio; qual è l'indice di gradimento espresso in ordine alla competenza, alla chiarezza e alla cortesia del personale preposto; la valutazione delle tecnologie informatiche per accedere al servizio; il livello di soddisfazione dei tempi di attesa; quali sono gli aspetti che andrebbero migliorati.“Partecipare al sondaggio - ha dichiarato il presidente Rinaldo Melucci - richiederà solo alcuni minuti. Mi preme sottolineare l'importanza di questa iniziativa che, oltre a farci conoscere meglio le aspettative degli utenti, sono certo che contribuirà ad ottimizzare ulteriormente la funzionalità del servizio.”