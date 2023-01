Tennis, Australian Open: Camila Giorgi eliminata nel terzo turno

via Federtennis fb





Per la tennista svizzera è stata la quarta vittoria in sei partite giocate nella sua carriera contro Camila Giorgi. Belinda Bencic per la seconda volta da quando gioca a tennis si è qualificata per gli ottavi di finale degli Australian Open. Era già successo nel 2016. Camila Giorgi per la quinta volta nella sua carriera non è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale degli Australian Open.

Nel terzo turno degli Australian Open a Melbourne di tennis Camila Giorgi è stata eliminata in due set, 6-2 7-5 dalla svizzera Belinda Bencic. La tennista trentunenne di Macerata è numero 70 al mondo nella Classifica WTA. La venticinquenne svizzera è decima. Belinda Bencic si è qualificata agli ottavi di finale.