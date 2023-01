Tennis, qualificazioni Australian Open: Mager e Arnaldi volano al secondo turno

Eliminato Marco Cecchinato dall’australiano Max Purcell per il ritiro per l’ infortunio muscolare di Cecchinato nel secondo set sul 3-2 per l’australiano dopo che Purcell vince 6-2 il primo set. Francesco Maestrelli eliminato 7-6 6-4 7-6 dal bulgaro Adrian Andreev.

- Nel primo turno delle qualificazioni agli Australian Open a Melbourne di tennis tre vittorie e due sconfitte per gli Italiani. Gianluca Mager vince 6-2 3-6 7-6 con l’austriaco Filip Misolic. Matteo Arnaldi supera 6-3 7-5 lo svizzero Alexander Ritschard. Luciano Darderi prevale 7-6 6-3 con l’argentino Juan Pablo Ficovich.