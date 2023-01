Trinitapoli, controlli nei cantieri edili sulla sicurezza del lavoro

Il lavoro ispettivo verrà eseguito dal Nucleo con regolarità nei quattro Comuni della provincia Bat, oltre al capoluogo di Provincia saranno interessati i Comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia.Alcuni dati dei controllo eseguiti, nell'ultimo trimestre del 2022 e nel primo mese del 2023, il team ispettivo ha condotto ispezioni in sei imprese edili attive in cantieri con risultati soddisfacenti,sono state verbalizzate ammende per circa 20.000 euro e sanzioni amministrative per oltre 13.000 euro.





Le ispezioni nel settore edile proseguiranno nelle prossime settimane con l'obiettivo di mantenere elevata e costante l'attenzione sulla delicata tematica, quotidianamente all'attenzione della cronaca, anche nazionale, confermando l'incisiva e permanente azione di prevenzione e contrasto delle forze dell’ordine.

Proseguono senza sosta le attività di ispezione dei Carabinieri del Comando provinciale di Barletta insieme al nucleo dell’ispettorato del lavoro di Bari e Foggia con la stretta collaborazione del personale della Asl Bat.I controlli congiunti ai cantieri edili,pubblici e privati hanno l’obiettivo di contrastare con tutti i mezzi le irregolarità sulla sicurezza del lavoro, sopratutto quello nero e lo sfruttamento in esso.