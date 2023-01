Nel secondo tempo al 5’ Cecilia Salvai delle bianconere non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 14’ la Juventus Femminile passa in vantaggio con l’olandese Lineth Beerensteyn con una conclusione di sinistro su passaggio della canadese Julia Grosso. Al 91’ Alice Corelli del Pomigliano Women sfiora il pareggio. Le bianconere sono seconde con 31 punti.





Nella quindicesima giornata la Juventus Women giocherà Domenica 29 Gennaio alle 12,30 a Vinovo con la Sampdoria Women. Le blucerchiate perdono 3-0 in casa con il Milan Femminile e sono penultime a 10 punti.

- Nella quattordicesima giornata di Serie A di calcio Femminile la Juventus vince 2-1 fuori casa con il Pomigliano. Nel primo tempo al 4’ Cristiana Girelli delle bianconere va vicino al gol. Al 26’ le campane passano in vantaggio con Zhanna Ferrario con un pallonetto di destro. Al 28’ la Juventus Women pareggia con Sofia Cantore di testa.