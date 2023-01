Trinitapoli: Rebecca Pia giovane promessa del calcio femminile

MICHELE MININNI - L’attività calcistica femminile in Italia è un movimento in continua crescita, oggi vogliamo raccontare la storia di Rebecca Pia Norscia nata a Segrate in provincia di Milano classe 2009, da genitori trinitapolesi doc, papà Francesco e mamma Ornella. Ha sette anni quando per la prima volta tocca un pallone e decide che i soli tacchetti che indosserà saranno quelli che le consentiranno di calpestare il manto erboso dei campi di calcio. Inizia il suo iter calcistico nello Sporting Valentino Mazzola per poi proseguire nella U.S. Pierino Ghezzi, entrambe realtà dilettantistiche di Cassano d'Adda (MI).

Nel 2018, a solo nove anni, entra nei settore della sezione femminile dell'Atalanta Bergamasca Calcio dove viene tesserata l'anno successivo. Rebecca si è già fatta notare, promossa capitano delle Under 14 attualmente capolista nel proprio girone del campionato Giovanissime Regionali Under 15 Lombardia con sei punti di vantaggio sulle inseguitrici del Brescia Calcio Femminile.

La sua posizione di campo è regista di centrocampo con buona tecnica e ottima visione di gioco, ha indossato il numero dieci fino alla passata stagione e quest'anno è passata ad indossare la maglia numero cinque perché chiamata a svolgere spesso anche il ruolo di play basso. Una passione per il calcio grazie a cui spera di cavalcare l'onda della evoluzione del calcio femminile.

Con il papà Francesco segue tutte le partite casalinghe di Champions League delle Juventus Women all'Allianz Stadium dove sogna un giorno di poter giocare, non importa se con o contro le bianconere. Per Rebecca Pia passano gli anni ed è chiamata alla scelta importante degli studi nella scuola superiore, ora dovrà abbinare lo studio scolastico con gli allenamenti ed impegni calcistici, ma per la campionessa di origine casalina non sarà un problema, per lei conta 'la maglia sudata sempre'.