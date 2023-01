Geo Barents approdata a Taranto, sbarcati gli 85 migranti a bordo: 9 sono minori

TARANTO - Sono durate all'incirca due ore nel porto di Taranto le operazioni di sbarco dalla Geo Barents di Medici Senza Frontiere entrata in porto intorno alle 8 di questa mattina e sulla quale si trovano 85 migranti, di cui nove minori non accompagnati.Quattro migranti saranno portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi.La nave è la prima di una Ong ad aver operato un soccorso dall'entrata in vigore del decreto che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di soccorso in mare da parte delle organizzazioni non governative. In caso di violazione delle norme introdotte dal provvedimento sono previste sanzioni pecuniarie fino a 50mila euro, oltre al sequestro o addirittura alla confisca in caso di recidiva.