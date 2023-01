Trivelle: domani conferenza del M5S per illustrare i contenuti della mozione per dire 'no' al ritorno delle trivellazioni nell'Adriatico e nello Ionio

BARI - Domani alle pre 10 si terrà in sala Campione - I piano, ala est della sede del Consiglio regionale di via Gentile n.52 la conferenza stampa per illustrare i contenuti della mozione del M5S contro il ritorno delle trivellazioni nell’Adriatico e nello Ionio.Saranno presenti il vicepresidente del M5S Mario Turco, il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno e Patty L’Abbate vicepresidente della commissione ambiente della Camera dei Deputati, i consiglieri regionali firmatari della mozione Cristian Casili, Marco Galante, Grazia Di Bari, Rosa Barone e i consiglieri del M5S dei Comuni in cui la mozione è stata presentata.