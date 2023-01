Va in Calabria e scompare: nessuna notizia di Francesco Iacovelli dal 5 gennaio

CASAMASSIMA (BA) - Ancora nessuna notizia di Francesco Iacovelli, il 32enne di Casamassima che ha perso le sue tracce in Calabria, in provincia di Cosenza, dal 5 gennaio. La sua auto è stata ritrovata a San Nicola Arcella e il suo cellulare è spento.Preoccupato per la scomparsa del 32enne anche il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti: "Anche io, come tutti noi casamassimesi, sto vivendo ore di grande apprensione per le notizie che ci giungono dalla Calabria, dove da qualche giorno si sono perse le tracce del nostro concittadino Francesco. Sto seguendo l’evolversi della situazione, confidando nel lavoro delle autorità competenti e dei soccorritori che lo stanno cercando. Mi auguro che possano rintracciarlo al più presto, affinché Francesco possa fare ritorno a casa e ritrovare l’abbraccio della sua famiglia, a cui va tutta la nostra vicinanza in questo momento”.Le ricerche del giovane sono partite con l'ausilio di droni e le attività hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco, i tecnici della stazione alpina del Pollino e del soccorso alpino e speleologico della Calabria e due unità cinofile molecolari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.