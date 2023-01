Very Mobile: Ibrahimović ancora protagonista insieme ai clienti

ROMA - Very Mobile, l’operatore semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., torna in TV insieme al suo testimonial Zlatan Ibrahimović per una nuova puntata della campagna pubblicitaria Very Cool.

Questa volta a scatenarsi in balli e passi di danza sono i clienti Very, che si accodano al popolare calciatore svedese sulle note dell’ormai celebre “Very Cool”. Nel finale, Ibrahimović si accorge di essere seguito e lancia un coro Very insieme alla folla festante.

“In Very Cool 2 abbiamo voluto mettere al centro dello spot i clienti Very per ringraziarli ancora una volta di averci scelto. - commenta Fabio Ariolli, Direttore di Very Mobile - Alla base della campagna pubblicitaria ci sono i valori di autenticità, semplicità e popolarità che contraddistinguono il brand, rappresentati perfettamente da Zlatan Ibrahimović”.

Al centro dello spot, in onda su tutte le emittenti nazionali, l’offerta da 150 Giga al costo di 7,99 euro al mese. Lo spot, firmato dall’agenzia FCB Partners, è diretto da Marco Bellone e Giovanni Consonni, la produzione è affidata ad Alto Verbano.





Per gentile concessione dell'ufficio stampa Wind Tre.