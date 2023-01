Bari, è scomparsa Sasha. I proprietari si affidano ai social per ritrovarla: "Offriamo ricompensa"

BARI - Sasha, un cane corso di razza di colore marrone di 7 anni, è scomparso il 15 gennaio intorno alle 10 da via Glomerelli a Bari. I proprietari hanno diffuso un accorato appello sui social per ritrovare il loro animale. Chiunque sia in possesso di informazioni utili può contattare il numero 3279424850. "Premio offerto", si legge nei post pubblicati sui social.