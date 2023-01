Wizzair lascia a terra milioni di pugliesi, pronte interrogazioni e audizioni in Commissione da parte della Lega

"Urge fare chiarezza su questa notizia inaspettata, dichiarano i due conbsiglieri regionali, perché lo scalo di Bari non può perdere rotte nazionali importanti che oggi garantiscono collegamenti con destinazioni come Linate.

"Sentiremo se ADP ha previsto delle alternative, e in che modo si vuole rafforzare il trasporto aereo pugliese, che non può fare passi indietro proprio in un momento così delicato. Ci batteremo per salvaguardare i lavoratori della compagnia e i diritti dei cittadini pugliesi, molti dei quali sono pendolari proprio verso molte delle destinazioni soppresse da Wizzair".

BARI - A suonare la carica sono il barese Fabio Romito, Vice Presidente della Commissione Trasporti e il Presidente del gruppo in Via Gentile Giacomo Conserva, che preannunciano interrogazioni (Conserva) e audizioni in Commissione Consiliare (Romito, Vice Presidente della Commissione Trasporti).