Il conducente del furgone è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dagli operatori del 118. Ad intervenire sul posto la polizia locale.

BARI - Incidente stamani in una delle arterie del centro di Bari, via Dante angolo via De Rossi. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un furgone. Quest'ultimo si è ribaltato su un fianco, danneggiando le varie auto parcheggiate. Non è ancora chiara al momento la dinamica dell'incidente.