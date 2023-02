A Bari uno stadio del padel

BARI - Il Green Park è pronto a togliere i veli dalla nuovissima struttura. Sabato 4 febbraio, alle 10:30, è in programma il “Cantiere Aperto”: si tratta di un tour, anteprima dell’inaugurazione prevista a breve, riservato solo alla stampa e agli operatori di giornali, tv e web, che permetterà di osservare da vicino tutti gli impianti sportivi, dei quali sono stati appena ultimati i lavori.La nuova era del Green Park punta fortemente sul padel, candidandosi a diventare riferimento all’avanguardia per la disciplina a livello nazionale.Il centro sportivo è infatti stato dotato di campi modernissimi, adeguati ai migliori standard tecnici e qualitativi, anche dal punto di vista della sicurezza di atleti e praticanti. Novità assoluta per la città di Bari la presenza di un campo centrale fisso, dotato di spalti con 500 posti, pronto ad ospitare grandi eventi internazionali.Tutti i dettagli, i numeri e moltissime altre novità verranno rivelati durante il “Cantiere Aperto”.Parteciperanno all'evento, tra gli altri, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’assessore allo sport, Pietro Petruzzelli, il presidente FITP Puglia (Federazione Italiana Tennis e Padel), Francesco Mantegazza, insieme a diversi consiglieri del comitato regionale.Ospite, l’ex campione di padel, oggi maestro, Juan Carlos Rodríguez Ruz.