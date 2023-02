Locorotondo si conferma Comune ciclabile

LOCOROTONDO (BA) – Il Comune di Locorotondo si conferma per il sesto anno consecutivo Comune Ciclabile ottenendo dalla FIAB il riconoscimento con l'assegnazione della bandiera gialla ed bike smile. Il riconoscimento della FIAB valuta l'impegno del Comune nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile.“Locorotondo – sottolinea il Vicesindaco e Assessore alla Viabilità Vitantonio Speciale – conserva e conferma il riconoscimento di Comune Ciclabile, indicando che il lavoro che viene fatto ci sta portando sulla strada giusta. Il team di valutazione ha riscontrato e apprezzato la curva di crescita del nostro Comune per gli eventi svolti e le misure che a breve verranno messo in campo.C'è ancora da migliorare e lavorare per rendere decisivo il cambio di approccio alla mobilità sostenibile, che non deve coinvolgere solo i più giovani o i turisti – che ormai da qualche tempo prediligono il cosiddetto “turismo lento” e/o “turismo sostenibile” -, ma anche le fasce più adulte. In merito a questo, il Comune di Locorotondo ha ottenuto un finanziamento per la redazione del PUMS.Il nostro impegno è tangibile e verte sul continuo studio e sull'analisi del territorio, oltre che il confronto diretto dei cittadini: ne è un esempio il PUT, che verrà adottato a breve, per il quale il coinvolgimento di ogni singolo cittadino è stato indispensabile. È per noi una grande sfida che so vinceremo tutti insieme. Una pedalata alla volta e faremo tutto!”.