ANDRIA (BT) - Versa in gravi condizioni l'operaio 66enne di Andria schiacciato questa mattina dal muletto. Secondo le prime informazioni l'uomo, operante in un'azienda del settore lapideo di Trani, era alla guida del muletto quando, per cause ancora in corso di ricostruzione, il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato.Il 66enne ha riportato un trauma toracico per il quale si trova in prognosi riservata agli Ospedali Riuniti di Foggia, dove è stato trasportato dal pronto soccorso di Barletta. Sul posto, insieme agli agenti del commissario di pubblica sicurezza di Trani, i tecnici dello Spesal della Asl BT. La procura di Trani ha aperto d'ufficio un fascicolo.