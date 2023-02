BARI - Tornano in azione le baby gang a Bari. Un altro attacco della microcriminalità barese è avvenuto martedì sera intorno alle 22 in corso Italia vicino al Cinema Galleria. Una baby gang, composta da circa 6 o 7 ragazzi tra i 17 e i 19 anni, ha aggredito alle spalle un avvocato di 60 anni che stava rincasando.L'uomo, ricoperto di insulti in dialetto barese, ha mantenuto i nervi saldi e ha proseguito la sua passeggiata, sperando di essere lasciato finalmente in pace.Ma malauguratamente così non è stato ed il professionista è stato colpito al volto, rimediando la rottura degli occhiali e una ferita all'arcata sopracciliare sinistra. I giovani aggressori, soddisfatti della loro missione, sono subito fuggiti. Nessuno è intervenuto in difesa della vittima, nonostante l'ora e la zona illuminata oltre che trafficata in quel momento.L'uomo è tornato a casa ed è stato accompagnato dai familiari al pronto soccorso del Policlinico dove i medici hanno saturato la ferita con 5 punti di sutura. L'avvocato ha sporto regolare denuncia.