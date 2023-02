BARI - È stata presentata questa mattina nella sala giunta del comune di Bari la seconda edizione di Bari Med Marathon la manifestazione podistica dedicata ai 22 paesi del Mediterraneo in programma nel capoluogo il 24-25-26 febbraio.Organizzata da La fabbrica di Corsa, in partnership con la sezione Sanità di Confindustria Bari e Bat con il sostegno di Comune di Bari e Regione Puglia, la manifestazione anche quest’anno si presenta non solo come un evento sportivo, ma come una occasione di aggregazione attraverso la fortissima leva dello sport e una opportunità per affermare Bari come città che accoglie e unisce anche grazie ad iniziative sportive agonistiche che attraggono visitatori dando impulso a quel connubio sport-turismo su cui da anni l’amministrazione comunale sta lavorando.Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente di Confindustria Bari Bat Sergio Fontana, Pietro Petruzzelli assessore allo sport del comune di Bari, il console di Albania, Arjan Vasjari, Annabella Cascione Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Bari Bat, Luca Patrizi, capitano Guardia di Finanza – Scuola Alllievi Finanzieri Bari. “Bari Med Marathon – ha detto il sindaco Antonio Decaro - apre la stagione delle mezze maratone, disciplina che da qualche anno vede la partecipazione di migliaia di persone tra professionisti e appassionati. Questa manifestazione inoltre si caratterizza per l’attenzione ai lavoratori stimolando politiche di welfare aziendale che puntano al benessere dei dipendenti attraverso lo sport. Si aggiunge poi il connubio con i settori del turismo, dell’innovazione e del dialogo con i Paesi del Mediterraneo a cominciare dall’Albania, cui la Med Marathon quest’anno è dedicata e città sorella di Bari da tanto tempo ormai. Sarà certamente – ha concluso - una grande festa”.All’interno del villaggio della Med Marathon il Comune di Bari ha organizzato una tappa del programma di eventi dedicati alla narrazione e approfondimento della programmazione progettuale Pon Metro nella città di Bari. Il primo evento che sarà presentato in questo contesto sarà il PON METRO SI RACCONTA - BARI E IL MARE una mostra dedicata a tutti i progetti di riqualificazione della costa cittadina finiti e in fase di lavorazione, realizzati grazie ai fondi PON Metro. L’evento sarà cofinanziato con i fondi dell’asse 8 del Poi Città metropolitana 2014/20, finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla Pandemia di Covid-19.Due le gare in programma anche quest’anno che partiranno domenica 26 febbraio alle 9.30 dal MED SPORT FESTIVAL in Piazza della Libertà: la Med Marathon di 21 km aperta a tutti gli atleti amatoriali che vorranno competere e divertirsi su un percorso insolito che toccherà anche il lungomare a Nord di Bari, passando dal faro nel quartiere San Cataldo e la FACTORY RUN una 10 km competitiva e non competitiva rivolta in particolare alle aziende e ai lavoratori, pensata per promuovere forme di welfare aziendale e favorire il benessere fisico dei dipendenti.Un evento aperto a tutti, ma con un’attenzione speciale ai team aziendali per stimolare le imprese pubbliche e private ad adottare, oltre alle formule già presenti, il welfare dinamico. “Lo sport giova alla salute e la salute giova al lavoro. Il benessere dei dipendenti rende più produttive e competitive le nostre imprese e tutta l’economia di un territorio, perché il capitale umano è davvero, come dice il nome stesso, una grande ricchezza per ogni azienda. - ha dichiarato il presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana.Che la Bari Med Marathon non sia una manifestazione sportiva che va oltre lo sport è dato dalla sua attenzione ai temi ambientali. Bari infatti sarà la prima città in Italia e la prima tra quelle del mediterraneo a sperimentare nelle gare del 26 febbraio un innovativo sistema di idratazione degli atleti, ovvero delle ampolle di acqua il cui involucro è costituito da una pellicola di alga marina, totalmente commestibile. Eliminando così l’uso della plastica, anche il mondo del running sperimenta formule nuove di “mobilità sostenibile”: gli atleti corrono senza inquinare.“In linea con le politiche di mobilità sostenibile adottate dalla città di Bari - ha detto Pierdavide Losavio, presidente de La Fabbrica di Corsa - quest’anno abbiamo voluto che la Med Marathon fosse un evento attento alla sostenibilità, riducendo gli elementi inquinanti. Così abbiamo scelto di sostituire le bottigliette di plastica sul percorso con qualcosa di originale ed innovativo. Siamo dell’idea che anche il mondo dello sport debba fare la sua parte e provare, grazie alla ricerca, ad innovare e trovare formule di gara che siano più rispettose dell’ambiente. Ci abbiamo creduto e il 26 febbraio saremo i primi nel Mediterraneo a farlo e chissà magari se gli atleti apprezzeranno, avremo dato il nostro piccolo contributo. Come tutte le novità - ha concluso - avrà i suoi detrattori, ma con un po’ di perseveranza, il giusto diventa anche buono. ”A sposare anche quest’anno la Bari Med Marathon la Scuola Allievi della Guardia di Finanza che triplica la sua partecipazione passando dai 100 allievi della prima edizione ai 350 di quest’anno che correranno in squadre di 50 atleti utilizzando la corsa come forma per rafforzare lo spirito di gruppo.Tra le novità che faranno sicuramente esultare il mondo del running la presenza alla manifestazione di due leggende della corsa gli ultramaratoneti Giorgio Calcaterra e Marco Olmo. Re Giorgio, ribattezzato così dai podisti, vincitore per 12 volte consecutive della 100 km del Passatore, centinaia di maratone all’attivo tra cui quella di Bari nel 2002 che chiuse con una medaglia di bronzo; Marco Olmo, due volte campione dell’ultra trail du Mont Blanc (167 km tra Francia, Italia e Svizzera) e più volte vincitore di ultra maratone nei deserto come la Marathon Des Sables (230 km in autosufficienza alimentare nel deserto marocchino). I due super campioni sabato 25 alle 17.00 nel Villaggio Med Sport Festival in Piazza della Libertà si racconteranno davanti ai fans.VENERDì 24 FEBBRARIO: -ORE 11 INAUGURAZIONE VILLAGGIO MED SPORT FESTIVAL (PIAZZA DELLA LIBERTÀ – BARI) -ORE 17.30 PROIEZIONE DOCUMENTARIO SULLA VLORA DEL REGISTA VINCENZO LOSITO SABATO 25 FEBBRAIO VILLAGGIO MED SPORT FESTIVAL -ORE 11.00 FORUM “SPORT AND LAW” A cura del professor Domenico Costantino – Uniba -ORE 17.00 GLI ULTRAMARATONETI GIORGIO CALCATERRA E MARCO OLMO SI RACCONTANO DAVANTI AI FAN DOMENICA 26 FEBBRAIO: -ORE 9.30 PARTENZA 21 KM E 10 KM - PIAZZA DELLA LIBERTÀ