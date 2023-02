BARLETTA (BT) - Il Global Risks Report 2022 del World Economic Forum rivela che i primi cinque rischi nei prossimi 5-10 anni sono tutti ambientali. Questi includono “la lentezza nell’azione climatica”; “gli eventi meteorologici estremi”; “la perdita di biodiversità”; “la crisi delle risorse naturali”; e “danni ambientali causati dalle attività umane”. I rischi climatici sono identificati come rischi principali sia a breve che a lungo termine.Anche il comportamento dell’Uomo può influire sul benessere del pianeta e tra questi c’è anche l’abbandono dei rifiuti e lo scorretto smaltimento.I volontari de La Via della Felicità di Barletta, spinti anche da quest’emergenza, hanno continuato anche in questo week-end, con l’iniziativa di raccolta rifiuti nelle aree verdi della città. Questo ha duplice scopo: dare sollievo all’ecosistema e dare il buon esempio. Infatti, molti cittadini, si sono fermati per ringraziare i volontari per il lavoro svolto e per chiedere maggiori informazioni per partecipare ai prossimi incontri.L’attività si è svolta al Parco di Via Tatò dove in totale i volontari hanno raccolto una decina di sacchi tra cui molta plastica, lattine, mozziconi, bottiglie di vetro, mascherine e molto altro. Al termine dell’intervento i volontari hanno piantato anche un giovane albero.L’autore della guida al buon senso La Via della Felicità L. Ron Hubbard, da cui si ispira quest’iniziativa, suggeriva che “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno persona. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”I volontari vogliono lanciare un appello a tutti i cittadini barlettani per partecipare alle prossime iniziative che proseguiranno nelle prossime settimane.Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com .