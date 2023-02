Msm Auto vende Mini Mini 1.5 Cooper, Ford Kuga 1.5 Ford Fiesta 1.185 CV 00a 5 porte Plus, Ford Fiesta 1.175 CV GPL a 5 porte Connect Fiat Panda 0.9 Twin Air Turbo Natural Power, Toyota Verso 1.6 Peugeot 207 Plus Volskwagen Golf 1.4 TGI Sp Confortline e Ford C Max 1.6 TDCI 115 CV Plus. Garantirà un sostegno economico importante in questa stagione di basket alla squadra pugliese.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi MSM Auto è il nuovo Gold Sponsor. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda ha sede a Lecce in Viale della Repubblica 25. Si occupa della vendita in Puglia e in tutta Italia di autovetture nuove e usate.