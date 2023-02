Invece di essere solo interconnessi con il DSC (Dynamic Stability Control) come in precedenza, il sistema di trazione integrale M xDrive e il differenziale attivo M lavorano in contemporanea con la limitazione dello slittamento delle ruote quasi attuata per la prima volta nelle nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition. Questo garantisce reazioni ancora più rapide e precise ai cambiamenti della situazione di guida, oltre a una maggiore trazione.



Entrambi i modelli sono dotati di serie di cerchi in lega leggera M da 21 pollici all’anteriore e di elementi in lega leggera M da 22 pollici al posteriore. I cerchi in lega leggera M forgiati delle stesse dimensioni sono disponibili come optional. Tra questi, una nuova variante con finitura massiccia Jet Black.



Un’esclusività e una presenza decisamente maggiori.



Il design esterno della nuova BMW X5 M Competition e della nuova BMW X6 M Competition è caratterizzato da un’impronta sportiva e da un atteggiamento estroverso. La maggiore presenza è dovuta principalmente al nuovo design del frontale. Entrambi i modelli sono dotati di nuovi fari a LED a matrice con controllo adattivo e abbaglianti non abbaglianti BMW Selective Beam. La sagoma dei nuovi gruppi ottici è più stretta di 35 millimetri rispetto ai modelli precedenti. Come optional è possibile scegliere anche i fari M Shadowline. La griglia a doppio rene BMW è ora completamente nera. Le barre orizzontali della griglia a doppio rene e il marchio del modello ingrandito aggiungono un tocco accattivante. Inoltre, la griglia a doppio rene BMW e la presa d’aria centrale inferiore formano ora un’unica zona nera a forma di x.



La vista laterale mette in evidenza il chiaro linguaggio di design dei due modelli e le loro proporzioni distintive. Anche le calotte degli specchietti retrovisori esterni e lo spoiler posteriore della BMW X6 M Competition sono disponibili in carbonio come optional. Su entrambi i modelli, un importante inserto del diffusore si estende verso il basso sul bordo inferiore della grembialatura posteriore. Esso fornisce anche un sofisticato bordo per le due coppie di terminali di scarico gemelli, già noti in altri modelli M. La BMW X5 M Competition utilizza ora elementi di luce a forma di x in fibra ottica per i fari posteriori e le luci dei freni, presentando un’ulteriore attrazione da far girare la testa.



Moderno, digitale, esclusivo: Cockpit M con BMW Curved Display.



Punto saliente degli aggiornamenti del design degli interni delle nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition è il BMW Curved Display, che conferisce all’abitacolo atipico M un’atmosfera moderna ed esclusiva. È formato da un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, con un’unica superficie di vetro che incorpora entrambi. Il touchscreen del display di controllo consente il controllo digitale di numerose funzioni, riducendo notevolmente il numero di pulsanti e comandi.



Altre novità sono l’ampia fascia di rivestimento interno in legno pregiato Fineline Black con effetto metallo lucido, la barra delle luci d’ambiente con efficace retroilluminazione e l’aggiunta del logo M alla sua grafica, oltre al volante in pelle M con le nuove palette del cambio in carbonio. L’equipaggiamento di serie comprende anche i sedili multifunzione M, le ginocchiere, le finiture in pelle Merino a grana fine e l’impianto audio surround Harman Kardon. Il tetto panoramico in vetro Sky Lounge, l’impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System e il nuovo Travel & Comfort System sono solo alcuni degli optional disponibili. Per gli esterni e gli interni è disponibile anche un’ampia scelta di ricambi BMW M Performance specifici per il modello, provenienti dalla gamma di Accessori Originali BMW.



Una selezione notevolmente ampliata di sistemi di assistenza al guidatore.



Il comfort e la sicurezza delle nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition sono ulteriormente migliorati da una scelta molto più ampia di sistemi di guida e di parcheggio automatizzati. La gamma di funzioni dell’avviso di collisione anteriore di serie è stata ampliata in modo da ridurre il rischio di collisione con ciclisti, pedoni e traffico in arrivo quando si svolta da una strada. La funzione di avviso di superamento della linea di carreggiata è stata potenziata con l’aggiunta del ritorno in corsia con assistenza allo sterzo. L’elenco degli optional disponibili comprende ora anche funzioni come il Limitatore automatico di velocità, la funzione di avviso di uscita, la Navigazione attiva, il controllo della velocità del percorso, il riconoscimento dei semafori (non disponibile in tutti i mercati), l’Assistente per la frenata di emergenza e l’Assistente per il cambio di corsia e per la manovra di accostamento.



Il nuovo Parking Assistant Professional, disponibile come optional, consente di controllare le manovre di parcheggio automatizzate in entrata e in uscita dagli spazi, così come altre manovre complete che coprono una distanza fino a 200 metri, dall’esterno del veicolo utilizzando l’App My BMW su un iPhone Apple. Il guidatore è in grado di controllare ogni manovra dall’interno del veicolo o da remoto, mentre controlla l’ambiente circostante.



Il familiare concetto di controllo/operazione M, nuovi servizi digitali.



Il concetto di controllo/operazione specifico M comprende il pulsante Setup per l’accesso diretto alle opzioni di impostazione di motore, telaio, sterzo, impianto frenante e M xDrive. Anche la quantità di contenuti visualizzati sui display può essere regolata individualmente, così come il livello di funzionalità dei sistemi di assistenza alla guida. Premendo il pulsante M Mode sulla console centrale, il guidatore può scegliere tra le impostazioni ROAD, SPORT e TRACK.



Oltre al BMW Curved Display con indicazioni specifiche per M, il BMW iDrive di ultima generazione basato sul BMW Operating System 8 offre nuovi servizi digitali alla BMW X5 M Competition e alla BMW X6 M Competition. Il BMW Live Cockpit Professional di serie è dotato anche dell’head-up display BMW e del sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud, completo di funzione Augmented View. Ogni volta che il veicolo è fermo, il guidatore e il passeggero anteriore possono godersi i contenuti in streaming di YouTube e dell’applicazione Bundesliga in-car sul display di controllo.



La BMW Digital Key Plus, disponibile come optional, consente ai clienti di bloccare e sbloccare l’auto utilizzando smartphone compatibili con sistema operativo iOS o Android grazie alla tecnologia radio a banda ultralarga (UWB). Sono inoltre disponibili l’integrazione ottimizzata dello smartphone, la funzionalità BMW ID personalizzata e una Personal eSIM progettata per la nuova tecnologia mobile 5G.

