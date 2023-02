POLIGNANO A MARE (BA) - Sono state interrotte le ricerche dell'adulto e del bambino che, secondo alcune segnalazioni, sarebbero finiti in mare a Polignano. Giacche e scarpe sono state ritrovate sulla terrazza panoramica di Largo Ardito. Non ci sono segnalazioni di persone scomparse e per questa ragione si è deciso di porre fine alle ricerche iniziate dopo la segnalazione ricevuta da alcuni presenti.