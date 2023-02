BRINDISI - Il marito di Viviana Delego, l'insegnante deceduta a 41 anni lo scorso 22 dicembre all'Ospedale Perrino di Brindisi sei giorni dopo aver partorito due gemelli con taglio cesareo, ha sporto denuncia alla Procura di Brindisi per chiarire tutta la storia, non solo sul drammatico evento, ma anche su quanto accaduto nei mesi precedenti tra terapie e controlli, compresi i ricoveri al Miulli di Acquaviva.La denuncia è stata presentata per identificare eventuali responsabilità mediche. La 41enne, prima di essere portata d'urgenza all'ospedale brindisino, era stata infatti al Miulli dal 7 al 9 dicembre per perdite di sangue, per poi ritornarvi il 13 ed essere rimandata a casa senza ricovero.