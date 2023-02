BARI - Il corpo carbonizzato rinvenuto ieri sera dietro un muretto a secco in una contrada di campagna alla periferia di Santeramo in Colle (Ba) appartiene ad una donna di 55 anni. A fare la macabra scoperta un passante. La donna, igienista dentale, moglie di un noto commercialista e madre di due bambine, avrebbe vissuto una situazione familiare complicata.Sono state ascoltate alcune persone per ricostruire le ultime ore di vita del 55enne. Nel frattempo la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio ma non è escluso che l'ipotesi del delitto possa cambiare. È stata disposta l'autopsia che fornirà ulteriori dettagli sulle cause del decesso.La famiglia della donna trovata carbonizzata rivolge un appello al sistema dell’informazione chiedendo che venga tutelata la privacy della donna e della sua famiglia e che non vengano pubblicate indicazioni che rendano identificabile la vittima. Questo in attesa che vengano chiarite le circostanze di questo tragico evento.