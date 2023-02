via Inter fb





In difesa capitan è sempre una garanzia. Calhanoglu è il migliore nel centrocampo di Inzaghi, anche se i pericoli nascono dai piedi di Dimarco che offre assist a Lautaro e Bastoni che sono imprecisi e sfortunati. Onana intercettando il tiro di Grujic regala l'antipasto di un doppio miracolo con i suoi guanti.







L'Inter aumenta la pressione. Lautaro manca il tocco in scivolata sull'assist di Lukaku. Ci prova anche Barella dal limite il quale pennella l'assist giusto per la testa di Lukaku che colpisce il palo, ma è lesto a ribattere in rete e far gioire San Siro. L'1-0 libera la gioia degli interisti. In Portogallo non sarà semplice, ma con Lukaku in più l'Inter può vedere oltre gli ottavi. In una delle ripartenze del Porto nel secondo tempo è un gatto sulle due conclusioni ravvicinate di Taremi. L'Inter barcolla e Inzaghi mette mano alla panchina inserendo Brozovic e Lukaku. I nerazzurri prendono possesso del campo con il turco che dispensa palloni, corre e imposta. Otavio si fa espellere lasciando il Porto in inferiorità numerica.

In Portogallo l'Inter ripartirà dal gol Lukaku. Il belga mette a segno una rete decisiva per il cammino dei nerazzurri in Champions. A San Siro il Porto è un avversario fastidioso e la partita, infatti, è molto fisica e tesa, oltre ricca di tecnica grazie ai piedi buoni dei centrocampisti delle due squadre. Inzaghi affida ke fasce a Dimarco e Darmian e affianca Dzeko a Lautaro. I biancoblu di Sergio Conceicao riescono a infilarsi in area avversaria con Taremi che offre ottime sponde per Grujic e Otavio e Pepe.