Colonscopia, Zullo a Palese: "E’ l’ora della responsabilità"

BARI - “Troppo comodo per l’assessore Palese ricercare le responsabilità fuori da se stesso. Una volta è colpa dei medici, un'altra ancora della carenza di risorse in assessorato, un’altra volta ancora dei direttori dei Presidi Ospedalieri, ora è arrivata l'ora del Governo Meloni che non fa arrivare soldi alla Regione Puglia, per questo una persona sofferente salentina che deve effettuare una colonscopia non può farla prima di settembre, ma nel foggiano percorrendo 300km all'andata e 300km al ritorno. Salvo, poi, scoprire magicamente, dopo la mia denuncia di ieri, che quella prestazione negata fino alla mattina del 3 febbraio per annuncio dell'ASL di Lecce si può fare il 14 febbraio". Così il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.Quindi Zullo prosegue: “Allora chiedo a Palese: è questione di Governo, che tra l'altro è in carica da 100 giorni, è questione di risorse che mancano, è questione di Zullo? No, è questione di disorganizzazione, di indolenza, di inefficienza e questo attiene ai compiti di un assessore alla sanità. E la responsabilità di tanta approssimazione è tutta nel voler ricercare responsabilità altrove quando, invece, manca la capacità di rendere efficiente e funzionale il sistema.“Quindi è puerile il tentativo di scaricare su altri senza interrogarsi sulle proprie mancanze” conclude Zullo.