Bari, furto di cellulare in Piazza Umberto: denunciato 51enne





Gli agenti lo hanno fermato tra la piazza e via Davanzati, consentendo anche il recupero del cellulare. Il 51enne, successivamente identificato anche dalla vittima del furto, è stato accompagnato al Comando della Polizia Locale ed è stato denunciato a piede libero.

BARI - Ancora furti e rapine nel centro di Bari. Un 51enne di origini straniere è stato denunciato dalla polizia locale per il furto di un cellulare a una donna in piazza Umberto. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia in servizio nella zona, richiamata dalle urla della donna.