Nel mese di ottobre il ponte sul Mar d'Azov è stato colpito da una potente esplosione che ha provocato il crollo di una parte della struttura. L'autostrada fu inaugurata nel 2020 dal presidente russo Vladimir Putin in persona. La notizia dell'incendio è stata rilanciata dai media ucraini che riportano Kommersant.



L'Occidente punta a risolvere "la questione russa" infliggendo a Mosca una tale sconfitta in modo che essa "non possa riprendersi per decenni". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista a Ria Novosti. "Tutta la Nato combatte contro di noi", ha aggiunto il ministro.

SEBASTOPOLI - Sono sei le vittime causate da un grande incendio scoppiato questa notte a Sebastopoli in Crimea, territorio occupato dai russi, le vittime erano impegnate nella costruzione della nuova autostrada Tavrida, bretella che unisce con il ponte Kerch la Crimea e la Russia, nodo cruciale dal punto di vista politico e militare.