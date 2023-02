– Francesco Serafino, noto per la sua serie di “gialli”, non si limita a pubblicare solo vicende che implicano la partecipazione del Maresciallo Prisciandaro, personaggio creato per risolvere i “casi” giudiziari, ma divulga anche libri di racconti.Recentemente ha pubblicato, sempre con la WIP Edizioni, “Chiedi chi erano i Thunders e altri racconti”, una serie di brevi racconti, tutti di piacevole lettura, pare di vita vissuta, che sono passati dalla sua vita, soprattutto in gioventù, nel suo paese di origine, Ferrandina (MT). Ma i Thunders chi erano? È presto detto: si trattava di una band musicale, non di grande successo, della quale il nostro autore ne faceva parte.Francesco Serafino, ingegnere, vive a Bari da oltre 50 anni e ha sempre pubblicato con la WIP Edizioni: “Fiabe e racconti per ogni notte”, per passare, nell’anno successivo, al “giallo” con la creazione, come detto, del Maresciallo Prisciandaro. Nella serie “noir”, Serafino, racconta di misteri, intrighi e colpi di scena che si accompagnano a curiosità storiche e pittoresche sulle tradizioni relative ai luoghi, note culinarie e un pizzico di sensualità. E non manca neanche alcune battute in dialetto che colorano il simpatico tascabile.Copertina e illustrazioni del tascabile, che fa parte della Collana Spaziotempo curata da Alessandro Lattarulo, sono di Zio Franz e Mariella.