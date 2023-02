BARI - “È emerso - continua Di Bari - come in Puglia non ci sia una attualità evidente di baby gang, ma si tratti perlopiù di aggregazioni estemporanee di ragazzi che spesso non percepiscono la differenza tra reale e virtuale. Si è parlato di povertà economica ed educativa, ma bisogna dare la giusta attenzione e mettere in campo iniziative per contrastare la povertà culturale. Si possono prevenire determinati episodi anche attraverso la cultura, ad esempio dando vita a progetti teatrali nelle scuole o nei luoghi di aggregazione. Come Regione Puglia sta partendo un progetto pilota per riportare i ragazzi a teatro ad assistere a spettacoli che parlino di tematiche civili. Il progetto, che presenteremo domani, per ora è previsto solo nelle province della Bat e di Foggia, ma stiamo lavorando per far sì che venga esteso anche alle altre province. Lo scopo è far comprendere quali sono le motivazioni dell’altro attraverso l’immedesimazione.Nel 2018 abbiamo approvato la legge per il contrasto a bullismo e cyberbullismo che prevede l’istituzione di sportelli d’ascolto. Grazie all’impegno dell’assessorato al Welfare e dell'ufficio scolastico regionale e al finanziamento di 300.000 euro contenuto nello bilancio di previsione 2022 è stato pubblicato lo scorso anno l’avviso pubblico rivolto alle scuole per far partire i progetti. Ora dobbiamo impegnarci per chiedere un ulteriore finanziamento per dare piena operatività alla legge. È importante partire dagli strumenti già a nostra disposizione”