Frode sul bonus facciate a Taranto: 3 indagati

BARI - Ancora frodi sul bonus facciate in Puglia. La Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di urgenza per crediti di imposta per un importo di circa 750.000 euro. La misura rappresenta l’epilogo di articolate indagini svolte dalla finanzieri di Taranto a partire dal giugno 2022 su delega della Procura della Repubblica di Taranto.Le indagini hanno riguardato 3 soggetti residenti nel capoluogo di provincia, coinvolti nella verifica del regolare conseguimento di crediti di imposta in applicazione dell’agevolazione fiscale “bonus facciate”. Dalle investigazioni è emerso che il rappresentante legale del condominio committente dei lavori e il tecnico abilitato avrebbero falsamente attestato l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria prima della data di scadenza dell’agevolazione fiscale, causando l’indebita maturazione di crediti di imposta. Il sequestro preventivo è stato disposto per evitare la dispersione del profitto del reato in caso di cessione dei crediti di imposta alla società di costruzioni.I soggetti interessati dalle indagini hanno ricevuto un’informazione di garanzia per le ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica. La responsabilità dei soggetti sarà definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna. La Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica di Taranto stanno contrastando le frodi fiscali attraverso costanti sinergie investigative con l’Agenzia delle Entrate.