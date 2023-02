BARI - “Ci hanno assicurato che le persone che hanno commesso le spaccate e i furti nei negozi, ma anche i ragazzi che hanno creato problemi in alcune aree, in particolare i parchi, sono stati arrestati”. E' l'annuncio fatto dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine dell’incontro sulla sicurezza in città che si è tenuto questa mattina in Prefettura.“Le nostre telecamere funzionano tutte e gli ultimi arresti sono stati fatti proprio grazie alla loro presenza – ha proseguito Decaro -. I controlli aumenteranno, ma servirà assumere altro personale”.