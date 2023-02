ROMA - "Vediamo una economia russa toccata dalle sanzioni, lo scorso anno fra i membri del G20 è stata quella più in difficoltà in G20 e così anche quest'anno, secondo le nostre stime: ma al tempo stesso lavorare su nuove proposte di sanzioni e dobbiamo impedire vengano eluse, perché questo indebolisce i nostri sforzi". Lo sottolinea il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni, incontrando i cronisti prima della riunione dell'Ecofin, in corso a Bruxelles.

Fonte: Agenzia Vista