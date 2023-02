Gite sicure, scattano i controlli nelle scuole di Bari: pullman privo di assicurazione e con autisti in pensione

BARI - Nell’ambito dell’operazione 'gite sicure', a seguito degli specifici servizi di controllo predisposti dalla Sezione Polizia Stradale di Bari, sono stati effettuati controlli in diverse località della provincia. Presso un Istituto Comprensivo Statale, i poliziotti hanno controllato due pullman incaricati del trasporto degli studenti in occasione di un viaggio d’istruzione.Gravi le infrazioni rilevate dagli agenti: uno dei pullman che avrebbe trasportato 50 ragazzi è risultato privo di assicurazione; entrambi i mezzi erano condotti da autisti in pensione, titolari di valido documento di guida ma privi di regolare contratto di lavoro. Sanzione di 866 euro per ciascun autista, sequestrato il mezzo privo di copertura assicurativa.Sanzionato con due verbali da 666,67 euro il titolare della ditta; ulteriori accertamenti in corso sulla società di trasporti. Docenti ed alunni sono stati trasferiti su un altro pullman e sono partiti per la gita, in condizioni di sicurezza.