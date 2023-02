ANDRIA (BT) - Grave incidente questa notte sulla sp231 tra Canosa e Andria. In direzione sud, un mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata dopo essere andato a sbattere contro il New Jersey, per cause ancora in corso di accertamento. La rimozione del veicolo è durata alcune ore. Ad intervenire sul posto i carabinieri.Il conducente del camion è stato trasportato all'ospedale di Andria con lievi ferite. La strada è stata riaperta e liberata ed è ora percorribile.