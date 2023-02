BARI – In occasione di San Valentino, il Comune di Bari promuove e patrocina “Love days”, una serie di eventi pensati per celebrare l’amore in tutte le sue espressioni, senza alcuna distinzione.

In via Sparano, all’altezza della chiesa di San Ferdinando, è attiva l’installazione Love Inside, realizzata con il supporto degli Ospedali GVM Care & Research a Bari (Ospedale Santa Maria, Anthea Hospital e Villa Lucia Hospital). Il pubblico può divertirsi ad interagire con il ledwall e vedere la propria immagine riprodotta come scheletro. Il messaggio è semplice: dentro, siamo tutti uguali.

L’installazione è attiva fino a domani, martedì 14 febbraio dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00. A tutti coloro che interagiranno con il ledwall sarà consegnata una foto scattata in tempo reale: un regalo insolito, ma pieno di significato, per festeggiare San Valentino.

“Credo che il concetto di amore e di prendersi cura vada oltre le etichette di genere, colore della pelle e orientamento sessuale - commenta Eleonora Sansavini, amministratore delegato degli ospedali GVM Care & Research in Puglia –. Rispettare l’unicità di ognuno significa entrare in relazione prima con le persone poi con i pazienti, così che non si sentano solo soggetti da curare ma individui con cui stabilire un rapporto di fiducia, facendoli sentire compresi, accettati, ascoltati nei momenti di difficoltà e supportando il loro percorso di cura. Per questo sosteniamo con entusiasmo l’iniziativa Love Inside che “ci fa guardare dentro”, facendoci capire che l’amore per la nostra professione e per le persone è un elemento fondamentale per riuscire a dare a tutti il meglio di noi”.