FOGGIA - “Sventolano le bandiere della partecipazione e della condivisione delle scelte e poi sono pronti a sferrare colpi durissimi alle categorie senza alcun dialogo o preavviso: con circolare di ieri indirizzata alle Asl, la Regione ha annunciato il blocco dei fondi per le assunzioni del personale di studio dei medici di base. Avere la possibilità di assumere personale a sostegno significa poter contare su un supporto nella gestione dei carichi burocratici ed amministrativi. È una questione importantissima, considerando che la categoria attraversa già un momento di difficoltà e agitazione proprio a causa della grave carenza di medici di base nel territorio.

I pochi in servizio, quindi, sono oberati di lavoro e spesso sono esposti ad episodi di violenza: le cronache sono eloquenti anche su questo fronte perché i medici di base sono il primo riferimento dei cittadini su cui, talvolta, ricade il malcontento per le inefficienze del servizio sanitario. In un contesto già così critico, la scelta della Regione appare incomprensibile ed è per questo che chiederò un’audizione in Commissione Sanità dell’assessore regionale Palese e del direttore del Dipartimento Montanaro: vogliamo un quadro chiaro della situazione, ma soprattutto vogliamo capire quale sia la strategia della Giunta regionale, se ne ha una... molti cittadini potrebbero non avere un medico di famiglia ed è un rischio che non ci si può permettere in una Regione dove la rete sanitaria fa acqua da tutte le parti”.