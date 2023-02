via Italbasket fb





Inoltre l’incontro che si disputerà al “Modigliani Forum” sarà trasmesso in Diretta TV su Rai Sport e diventerà una vetrina di prestigio per tanti giocatori che l’allenatore Gian Marco Pozzecco potrà utilizzare in preparazione ai Mondiali. Dopo questo incontro l’ Italia giocherà l’ ultima partita per le qualificazioni ai Mondiali Domenica 26 Febbraio alle 18 a Caceres in Extremadura in trasferta con la Spagna.

Giovedì 23 Febbraio l’Italia di basket maschile giocherà a Livorno alle 21 con l’ Ucraina. La partita sarà la penultima per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri sono già qualificati per la rassegna iridata che si disputerà dal 25 Agosto al 10 Settembre in Giappone Indonesia e Filippine. Ma la gara sarà importante perché la Nazionale di Basket tornerà a giocare a Livorno dopo 27 anni.