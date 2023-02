via Foggia Calcio fb





Il Monopoli cercherà di prevalere al “Veneziani” con la Turris per restare al settimo posto. In tribuna ci sarà il nuovo presidente della Lega Pro Matteo Marani, 52 anni. Il Cerignola dovrà imporsi alle 17,30 al “Monterisi” con l’Avellino per puntare al quarto posto. L’ Andria non avrà alternative alla vittoria al “Degli Ulivi” con il Pescara per risalire in classifica.

Nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C il Foggia sfiderà oggi alle 17,30 allo “Scida” il Crotone. I dauni cercheranno la vittoria per avvicinarsi al terzo posto. Domani alle 14,30 il Taranto dovrà ottenere un successo al “Menti” con la Juve Stabia per avere una continuità di risultati. La Virtus Francavilla Fontana dovrà ottenere i tre punti al “Francioni” con il Latina per confermarsi in zona play off.