Orrore a Lecce: cane strangolato con filo di ferro. Ricompensa da 10mila euro a chi farà condannare il responsabile

LECCE - Un cane randagio è stato trovato strangolato con un filo. È successo nelle campagne tra Vitigliano di Santa Cesarea e Cocumola di Minervino, in provincia di Lecce. Per scoprire il responsabile dell'efferato delitto sugli animali, l'Associazione italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente (Aida) ha deciso di donare 10mila euro a chi "con la propria testimonianza, fornita e confermata ai termini di legge alle forze dell’ordine, porterà alla condanna definitiva del criminale che ha ucciso il cane".E' stato un privato a mettere la somma a disposizione. Al momento la polizia sta indagando sull'uccisione del cane. La scoperta è stata fatta da una ragazza mentre portava a spasso il suo cane.