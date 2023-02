BARI - Partirà il 4 marzo il progetto Don.A.R.E. (Donna, Agire, Reagire, Emozionare), promosso dalla Breathing Art Company di Bari, vincitore dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità”, avviso del Consiglio regionale della Puglia il cui obiettivo è la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi.Il progetto diretto da Simona De Tullio, in partnership con l’associazione La Forza delle donne, asd The Studio e Istituto Falcone Borsellino, ha come obiettivo di fare delle performing arts, nello specifico della danza, strumenti per veicolare messaggi contro le disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali. Il progetto propone una serie di attività artistiche che mirano nel loro insieme a generare una maggiore consapevolezza e nel tempo promuovere un cambiamento e rinnovamento culturale che diventa azione di contrasto alla discriminazione di genere. Le attività previste pertanto vanno dalla realizzazione di incontri formativi per i ragazzi e le ragazze del territorio in collaborazione con l’associazione La Forza delle Donne, ad eventi e iniziative culturali che coinvolgono artiste e tutta la cittadinanza finalizzate alla diffusione di una cultura positiva. Valore aggiunto del progetto è il respiro internazionale, grazie alla partecipazione della della coreografa Miki Ohlsen, fondatrice dell’Island Moving Company di Newport, che condividerà e promuoverà nuove visioni e nuovi approcci ai contenuti progettuali, proponendo nuovi linguaggi artistici per la promozione degli obiettivi progettuali in una residenza artistica di grande spessore.Tutte le attività, rivolte a fasce di età differenti sono ad accesso gratuito. Si parte con un laboratorio di espressione corporea diretto dalla danzatrice Elisa Birelli, i prossimi 4 e 5 marzo presso l’asd The Studio, un laboratorio intitolato "Danziamo il nostro femminile, il nostro maschile".Dall’8 al 12 marzo i laboratori saranno dedicati ai minori del territorio per arrivare alla residenza artistica con Miki Ohlsen con restituzione finale al pubblico i giorni 17 e 18 marzo, nella quale saranno coinvolte le danzatrici della Breathing Art Company e dell’asd Oltredanza di Matera.: info@breathingartcompany.com