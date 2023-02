Polignano, scompaiono padre e figlio: vestiti trovati in Largo Ardito

POLIGNANO A MARE (BA) - Si teme per la sorte di due persone a Polignano a Mare dove intorno alle 11.30 di oggi è scattato l'allarme relativo alla loro scomparsa. Si tratta di un uomo e un bambino, forse padre e figlio, scomparsi in Largo Ardito, ovvero la terrazza panoramica sul mare del paese di Domenico Modugno. Secondo i testimoni, i due si trovavano sulla scogliera e poi all'improvviso non si sono più visti.

Ad intervenire sul posto i soccorsi che hanno avviato le ricerche. Sulla terrazza sono stati trovati gli abiti e le scarpe dei due uomini. La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza sono in mare con una motovedetta, mentre elicotteri pattugliano la zona.