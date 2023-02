Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il dl Milleproroghe approvato ieri in via definitiva dalle Camere, accompagnando però la promulgazione della legge con una lettera al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in cui esprime le sue riserve sul metodo e sul merito del provvedimento. Lettera che, per Palazzo Chigi, "merita attenzione e un approfondimento".Sulle concessioni demaniali - scrive Mattarella nella lettera - "è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali accrescono l'incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di governo e Parlamento". Mattarella inoltre rileva "una copertura finanziaria insufficiente in proiezione temporale che, al fine di assicurare il pieno rispetto dell'art. 81 della Costituzione, dovrà essere integrata con il primo provvedimento legislativo utile".