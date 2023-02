L’operazione di salvataggio è scattata dopo la chiamata al 1530 arrivata alle ore 20.10 alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari – 6° Maritime Rescue Sub Centre. E’ stata quindi disposta l’uscita della motovedetta CP 539 della Guardia Costiera di Monopoli e di una pattuglia via terra. Giunta al traverso di Terrazza S. Stefano, la motovedetta ha iniziato la complessa attività di ricerca e dopo qualche minuto i membri dell’equipaggio sono riusciti a scorgere, nell’oscurità, l’uomo in acqua, in apparente stato di semi-incoscienza, e hanno proceduto a recuperarlo a bordo.





La motovedetta si è diretta verso il porto turistico di Cala Ponte Marina come approdo più vicino per effettuare le operazioni di sbarco. Sulla banchina erano presenti il 118 di Polignano, unitamente al personale della pattuglia via terra della Guardia Costiera di Monopoli, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno effettuato le preliminari verifiche sullo stato di salute dell’uomo, che è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Monopoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

POLIGNANO A MARE (BA) - Provvidenziale intervento dell’equipaggio della motovedetta CP 539 della Guardia Costiera di Monopoli, che ha tratto in salvo un giovane barese mentre si trovava in mare a circa 100 metri dalla scogliera di Polignano.