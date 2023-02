BARI - L'inaugurazione del Cellar, mitico locale della Bari da bere anni '70 e '80, punto di riferimento della movida del capoluogo di quegli anni, sabato ha registrato il tutto esaurito con 150 persone. Il club ha sede nei sotterranei di un palazzo di via Principe Amedeo e non sono mancate le polemiche. Secondo alcuni condomini, infatti, la musica sarebbe stata ad alto volume, visto che le pareti non sono sufficientemente insonorizzate.Secondo alcuni media locali il 'caso' sarebbe già finito al vaglio di Questura e Polizia Locale dopo le prime denunce. C'è chi è pronto a chiedere l'intervento, per esempio all'Arpa, l'ente in grado di misurare le emissioni acustiche. Nel 2009 l'attività è stata sospesa proprio a causa delle emissioni acustiche fuori norma.