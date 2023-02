BARI - “I poliambulatori di Crispiano e Statte potrebbero essere utili ad alleggerire il carico dell'ospedale Moscati di Taranto”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che spiega: “I due presidi, infatti, andrebbero potenziati, aumentando l’offerta di specializzazioni e di screening. Il Moscati, invece, deve proseguire nella sua mission di polo oncologico e non può certo continuare ad essere sovraccaricato a scapito della sua specificità ospedaliera. Le prestazioni ambulatoriali, così come l’ambito pediatrico, possono e devono essere peculiarmente affidate ai presidi di Crispiano e Statte che sono nelle condizioni di poter soddisfare le esigenze dei pazienti, anche alla luce dei numerosi sopralluoghi che ho effettuato nelle due strutture nei mesi scorsi. Il futuro non può che essere questo, anche in virtù della problematica legata alle liste di attesa che, in parte, può essere alleviata attraverso la diversificazione dell’offerta sanitaria distribuita su più strutture territoriali, ciascuna con le proprie prerogative di monitoraggio, prevenzione e cura di specifiche patologie. Nei prossimi giorni – conclude Perrini – incontrerò il direttore generale dell’Asl di Taranto, Colacicco, affinché si acceleri su un processo virtuoso di potenziamento ed efficace funzionamento dei presidi periferici di Crispiano e Statte”.