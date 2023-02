Nell’andata Lunedì 29 Maggio la terza classificata sfiderà la squadra che vincerà il turno preliminare tra la sesta e la settima classificata. Martedì 30 Maggio la quarta classificata affronterà la squadra che vincerà il turno preliminare tra la quinta e l’ottava classificata. Nel ritorno Venerdì 2 Giugno la terza classificata sfiderà la squadra che vincerà il turno preliminare tra la sesta e la settima classificata.





Sabato 3 Giugno la quarta classificata affronterà la squadra che vincerà il turno preliminare tra quinta classificata e l’ottava classificata. Le finali che decideranno la terza squadra che sarà promossa in Serie A si giocheranno in due gare, una di andata e l’altra di ritorno. L’andata si disputerà Giovedì 8 giugno, il ritorno Domenica 11 Giugno. I play out che decideranno la quarta squadra che retrocederà in Serie C si giocheranno in due gare tra la sedicesima e la diciassettesima classificata, una di andata e l’altra di ritorno.





L’andata si disputerà Giovedì 25 Maggio e il ritorno Giovedì 1 Giugno. I play off non si giocheranno se al termine della fase regolare di Serie B ci saranno tra la terza e la squadra classificata ci saranno più di 14 punti di distacco. In questo caso la terza classificata sarà promossa subito in Serie A. I play out non si giocheranno se tra la sedicesima e diciassettesima classificata ci saranno più di 8 punti di distacco al termine della fase regolare della Serie B. In questo caso la diciassettesima classificata retrocederà subito in Serie C. Il prossimo campionato di Serie B inizierà il 19 Agosto 2023.

La Lega Serie B ha deciso le date dei play off e dei play out che si giocheranno dopo il termine della fase regolare del campionato. I play off inizieranno con un turno preliminare in gara unica. Venerdì 26 Maggio 2023 la sesta classificata sfiderà la settima classificata. Sabato 27 Maggio la quinta classificata dovrà giocare contro l’ottava classificata. Le semifinali si disputeranno in due gare, una di andata e l’altra di ritorno.