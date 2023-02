Si è spento a soli 44 anni il veterinario barese Fausto Paganetti

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Fausto, andato via in appena un mese.



"La tua assenza è dura da sopportare, sei volato in cielo troppo presto. Continuerò a vivere portando nel cuore il tuo sorriso e la tua spensieratezza". Così in un post Mariacarmela, pubblicato sulla bacheca di Paganetti, il cui pensiero racchiude appieno la figura del veterinario barese, scomparso a soli 44 anni per un male incurabile.

BARI - Sconvolge sempre la morte, ma ancora di più quella di un giovane. Si è spento a 44 anni Fausto Paganetti, figlio dello storico medico della squadra barese, Giorgio Paganetti.Dopo una terapia del Prof.Gadaleta che aveva ottenuto ottimi risultati, il decesso improvviso.